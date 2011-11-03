Вице-мэр Москвы: на реконструкцию Варшавского и Каширского шоссе уйдёт 18 млрд

Власти Москвы направят 18 миллиардов рублей на реконструкцию Варшавского и Каширского шоссе, сообщил в среду вице-мэр по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Реконструкция этих самых загруженных шоссе будет начата в уже в декабре этого года и завершена к началу 2013 года.

А накануне мэр Сергей Собянин заявил о начале широкомасштабной реконструкции почти половины основных городских магистралей уже в этом году.