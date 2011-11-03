Вице-мэр Москвы: на реконструкцию Варшавского и Каширского шоссе уйдёт 18 млрд
3 ноября 2011, 17:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Власти Москвы направят 18 миллиардов рублей на реконструкцию Варшавского и Каширского шоссе, сообщил в среду вице-мэр по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.
Реконструкция этих самых загруженных шоссе будет начата в уже в декабре этого года и завершена к началу 2013 года.
А накануне мэр Сергей Собянин заявил о начале широкомасштабной реконструкции почти половины основных городских магистралей уже в этом году.