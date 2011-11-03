Министерство иностранных дел России, в лице официального представителя ведомства Александра Лукашевича, заявляет, что Москва будет добиваться возвращения Виктора Бута на родину.

"В связи с вынесенным присяжными на процессе В.А.Бута в Нью-Йорке обвинительным вердиктом еще раз обращаем внимание, что гражданин России был незаконно экстрадирован из Таиланда под беспрецедентным политическим давлением американских властей," - говорится в комментариях Лукашевича на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД РФ подчеркивает недопустимость того, что во время этой "операции" с участием сотрудников спецслужб США, а затем в ходе следствия к нему применялись противоправные методы физического и психологического воздействия, входящие в противоречие с соответствующими международно-правовыми нормами и международными обязательствами США.

Лукашевич усомнился в объективности вердикта присяжных.

"Вызывает возмущение, что вокруг "дела В.А.Бута" с прямой подачи структур исполнительной власти США целенаправленно нагнетался негативный фон, препятствовавший объективному рассмотрению фактов," - заявил он.

Неоправданно жесткие условия содержания Виктора Бута, по мнению Лукашевича, были направлены на то, чтобы заставить российского гражданина пойти на сделку с "правосудием". Всё это ставит под сомнение сами основания, на которых строилось обвинение и, соответственно, справедливость принятого судебного решения.

"МИД России будет и далее предпринимать все меры для обеспечения законных прав и интересов В.А.Бута как гражданина России. Наша цель – добиться его возвращения на Родину," - заявил Александр Лукашевич.