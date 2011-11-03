Росатом и Philips переоборудуют наши больницы

ПЭТ-сканеры и ОФЭКТ - системы будут доступны каждому

В городе Екатеринбурге состоялась международная конференция «Состояние и перспективы развития ядерной медицины в России». В конференции приняла участие Европейская ассоциация ядерной медицины (ЕАNМ). Конференция была призвана проинформировать производителей, ученых и представителей медицинских организаций о мировом опыте, возможностях и новых разработках в области ядерной медицины.

На этой конференции Государственная корпорация «Росатом» и Royal Philips Еlectronics объявили о начале сотрудничества с целью комплексного развития ядерной медицины в России. Ядерная медицина является наиболее точной технологией диагностики онкологических заболеваний на ранней стадии. В условиях растущей заболеваемости раком в России это партнерство является важным шагом в улучшении ситуации со здоровьем населени. В контексте модернизации отечественной экономики, локализация производства ядерной медицины будет способствовать снижению зависимости страны от импорта медицинского оборудования. Он, по разным оценкам, составляет более 81%. Предлагая системе здравоохранения доступные и адаптированные под локальные потребности решения, партнерство призвано способствовать модернизации медицинской инфраструктуры в российских лечебных учреждениях.

На сегодняшний день потребность российского населения в ПЭТ - диагностике удовлетворяется не более чем на 1–5%. В России существует только 7 ПЭТ- центров (для сравнения в США их около 2000). И все они расположены в Москве и Санкт-Петербурге, хотя этот современный метод радиоизотопной диагностики должен быть доступен для всех регионов России. По оценкам специалистов, должно быть построено не менее 140 ПЭТ-центров. ПЭТ-сканер позволяет клиницистам определять рак на нулевой стадии, когда «опухолевая ткань» еще не изменила свою структуру. Это радикальным образом сокращает государственные расходы на лечение онкологических больных. Актуальность подобных исследований в России особенно велика в связи с онкологической ситуацией: рак стал второй по численности причиной смертности населения.

Справка «АН»

ПЭТ - позитронно - эмиссионный томограф.

Информация к размышлению

За последние 10 лет уровень смертности от раковых заболеваний вырос до 13,8%. Сегодня в России зарегистрировано около 2,7 млн. онкологических больных.

Высокотехнологичное оборудование – каждой больнице

Рассказывает Дмитрий Киселев, руководитель направления систем визуализации Philips «Здравоохранение»:

-Технологическое развитие оборудования для радионуклидной диагностики за последние годы привело к появлению высокочувствительных детекторов, способных в значительной степени повысить эффективность (достоверность и скорость) диагностики. Сегодня можно говорить о достигнутых размерах визуализируемых областей накопления радиофармпрепаратов до 5мм (при применении однофотонной эмиссионной компьютерной томографии –сокращ. - ОФЭКТ) и до 2мм (при применении ПЭТ). Эти цифры однозначно демонстрируют способность современных приборов визуализировать значительно меньшие очаги поражения, чем ранее. Кроме того, высокая скорость и точность визуализации теперь позволяют проводить более 20 исследований за один рабочий день. Приборы радионуклидной диагностики стали более доступными. Их распространение в мире (в развитых странах) окончательно сделало радионуклидную диагностику одним из часто применяемых методов наряду с УЗИ, рентгеном, КТ и МРТ. Чего нельзя сказать о нашей стране: радионуклидная диагностика в России все еще не является широко распространённым методом.

Далее. Сегодня в России работает около 200 отделений, оснащённых ОФЭКТ-системами, большинство из которых давно устарели морально и физически. Тот факт, что ОФЭКТ-системы включены в перечень оборудования, поставляемого в региональные онкодиспансеры и федеральные онкологические центры в рамках онкологической программы, свидетельствует о наличии потребности в этом виде диагностических исследований. Но количество поставляемых ежегодно ОФЭКТ-систем явно недостаточно для широкого распространения и применения (чуть больше 10 приборов в год). ОФЭКТ-системы могут применяться не только для диагностики в онкологии, но так же эффективно могут решать диагностические задачи в кардиологии, эндокринологии, травматологии. По большому счёту, каждая городская больница (не говоря о более крупных медучреждениях) должна быть оснащена ОФЭКТ-системой.

Совсем недавно мы стали свидетелями появления совершенно нового прибора - ПЭТ-МРТ, - продолжает Д.Киселев. - А это уже оборудование для решения принципиально новых задач - исследование перфузии миокарда, функций головного мозга. Более того, новый прибор позволяет оценить не только функцию органа, но и реакцию организма (органа или ткани) на внешнее воздействие (например, на введённый препарат). С его помощью появилась возможность проведения более широкого спектра исследований - не только клинических, но сугубо научных. И наконец, следует отметить, что ПЭТ -МРТ - единственно новый вид оборудования, который появился в мировой ядерной медицине за последние 10 лет. И нам вдвойне приятно, что пионером в этой области стала компания Philips.

Справка «АН»

КТ- компьютерная томография.

МРТ - магнитно-резонансная томография.

Миллионы – в дело!

По данным Министерства финансов РФ, на развитие фармацевтической и медицинской промышленности Росатом может получить 311 млн. руб. в 2012-2013 гг. В 2011 году Росатом заявил о планах масштабного развития ядерных медицинских технологий, в том числе производства молибдена-99, основного медицинского изотопа. Согласно плановому реестру расходов, подлежащих исполнению за счет Федерального бюджета, в 2012 году Росатом получит в рамках выполнения ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 187 млн. рублей. В 2013 году объем бюджетного финансирования составит 124 млн. рублей.