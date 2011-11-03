Генпрокурор США заявил, что Виктор Бут будет сидеть в тюрьме до конца своих дней

Генеральный прокурор Соединённых Штатов Эрик Холдер удовлетворён вердиктом присяжных в отношении россиянина Виктора Бута и заявил, что ему грозит пожизненное заключение.

"Сегодня перед ним стоит перспектива провести за решеткой всю жизнь за его усилия продать на миллионы долларов оружие террористам для убийства американцев", - подчеркнул Холдер.

Между тем, ранее в российском МИДе заявили, что Москва будет добиваться возвращения Виктора Бута на родину. На Смоленской площади ставят под сомнение справедливость судебного решения и основания, на которых строилось обвинение по делу Бута.

Присяжные в Нью-Йорке признали Бута виновным по всем четырем пунктам обвинения. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Ожидается, что приговор будет оглашён в феврале.