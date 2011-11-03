Мэрия Москвы: в дни зимних каникул музеи столицы будут работать бесплатно
3 ноября 2011, 14:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Музеи Москвы будут работать бесплатно в дни зимних школьных каникул. Кроме того, с нового года музеи будут работать до 21.00 часов вечера по четвергам.
Обо всех новшествах в среду рассказал руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков.
По его словам, к концу года планируется выпустить большую афишу культурных мероприятий. Зимние школьные каникулы продлятся с 30 декабря по 10 января.
Новогодние каникулы для взрослых растянутся на 10 дней - с 31 декабря по 9 января. Капков также рассказал, что со следующего года планируется раз в месяц проводить "день музеев" с бесплатным посещением всех музеев Москвы.
Сергей Капков возглавил департамент культуры правительства Москвы в октябре. До этого он занимал пост руководителя Парка культуры и отдыха им. Горького.