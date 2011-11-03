Десятки тысяч протестующих выходят на митинги в Киеве

В Киеве у здания парламента вновь собираются представители всеукраинских общественных организаций. Они митингуют с требованием не допустить отмены льгот определенным категориям населения.

В среду, по данным киевской милиции около 40 тысяч человек от различных объединений планируют выйти на митинги в Киеве, сейчас на акцию пришли больше тысячи человек. Они повалили металлическое ограждение возле здания Верховной Рады.

Участники акции протеста продолжают прибывать к стенам парламента.

В среду Виктор Янукович зявил о том, что у него имеются сведения о готовящихся вооруженных нападениях на представителей власти.

Накануне официальные организации "чернобыльцев" решили прекратить акции против отмены льгот. Правительство пообещало учесть мнение демонстрантов.

Неорганизованные "чернобыльцы" продолжили протестные акции у стен Рады.

Во вторник акцию у стен парламента Украины провели представители чернобыльских организаций, добивающихся снятия с рассмотрения законопроекта, сокращающего их льготы и социальные гарантии. При этом они снесли металлический забор и несколько раз пытались взять штурмом вход в Верховную раду, но милиция остановила протестующих.





