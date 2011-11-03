Губернатор Хабаровского края поздравил земляков с Днем народного единства

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил земляков с Днем народного единства:

«4 ноября в России - День народного единства. Корни общенародного праздника уходят к героическим событиям 1612 года. Тогда по воле народа, в результате его сплоченности и единения, была решена судьба страны. Народные ополченцы во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободили Москву от иностранных захватчиков. Победа открыла дорогу новым историческим реалиям. Начался выход страны из череды междоусобных войн и конфликтов.

События минувших столетий напоминают нам, россиянам, о великой силе человеческой общности, значении патриотизма и гражданственности в строительстве свободного, демократического государства.

Жизнь много раз испытывала наш народ на прочность. Мы побеждали, когда, казалось, это невозможно, потому, что вставали за свою страну плечом к плечу, всем миром.

И сегодня нас объединяет искреннее стремление принести пользу родному Отечеству. Это чувство придает энергии и настойчивости в решении самых сложных общенациональных задач, в достижении региональных целей. Сообща мы претворяем в жизнь проекты, которые долгие годы будут служить людям, изменят жизнь России и Хабаровского края, его жителей к лучшему, откроют новые перспективы развития.

Достижение масштабных целей вновь и вновь возвращает нас к необходимости достойных человеческих проявлений - помощи тем, кому труднее, соучастия в судьбе тех, кто испытывает боль и нужду. Мы хотим и умеем быть вместе, и в этом наша сила.

Президент России Дмитрий Медведев выразил, на мой взгляд, замечательную мысль: «Единство обеспечивают не только танки и пушки, не только экономические возможности, хотя все это очень важно. Единство обеспечивают люди».

От нас с вами, от нашего единения зависит, в какой стране будут жить наши дети, насколько они будут понимать и поддерживать друг друга, сколько сил и знаний приложат для процветания родной земли.

Дорогие земляки! Пусть этот государственный праздник, ставший символом сплоченности вокруг общих целей, станет для нас достойным поводом для единения. Мне бы очень хотелось, чтобы это состояние общества проявилось в ответственный период выборов депутатов Государственной Думы. Все вместе мы можем обеспечить достойное будущее своей страны и края.

Здоровья вам, энергии для новых достижений, счастья и благополучия!».