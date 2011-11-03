На территории Хабаровского края проводится операция «Оружие»

В Хабаровском крае продолжается профилактическая операция «Оружие», основная цель которой — прием от населения незаконно хранящихся боеприпасов, взрывчатых материалов.

Подведены итоги операции за 10 месяцев текущего года. Всего за указанный период жителями края добровольно было сдано около 100 единиц огнестрельного оружия, 9 единиц газового и сигнального оружия, 4 снаряда, 41 граната, свыше 300 средств взрывания, более пяти тысяч грамм взрывчатых веществ, сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сдача оружия и боеприпасов производится на возмездной основе. Всего за прошедшие 10 месяцев 2011 года было выплачено более четырехсот тысяч рублей.

Обращаем особое внимание на то, что лица, сдавшие незаконно хранящееся вооружение на добровольной основе, освобождаются от уголовного преследования, сообщает информационное агентство Амур Пресс.