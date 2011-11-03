Суд приговорил Ахмедпаши Айдаева к 17 годам колонии строго режима

Ахмедпаши Айдаева, виновного в убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова на Чистых прудах в центре Москвы, Мосгорсуд приговорил к 17 годам заключения в колонии строго режима.



Приговор основан на вердикте присяжных, которые единогласно признали подсудимых по этому делу виновными в инкриминируемых преступлениях. Айдаев признан виновным в умышленном убийстве из хулиганских побуждений, побоях, а также в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Другой фигурант по делу, Бекхан Ибрагимов, признанный виновным в хулиганстве и причинении вреда здоровью, приговорен к шести годам колонии строгого режима.



Напомним, ранее гособвинение настаивало на вынесении наказания Айдаеву 20 лет заключения, передает ИТАР-ТАСС.

После оглашения приговора по данному делу родственники осужденных стали кричать: "Аллах Акбар!". В ответ на это сторонники потерпевших попытались вступить в потасовку, которую предотвратили сотрудники Федеральной службы судебных приставов.



