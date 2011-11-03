Главой управления спецпрограмм президента РФ назначен Дмитрий Рыжков

Президент России Дмитрий Медведев назначил своим указом Дмитрия Рыжкова начальником главного управления специальных программ президента РФ.



Глава российского государства подписал соответствующий указ, размещенный в четверг на сайте пресс-службы Кремля.



Еще одним указом Дмитрий Медведев снял с этой должности Александра Царенко, который занимал этот пост с 2000 года.



Дмитрий Рыжков в конце октября 2011 года был освобожден от должности заместителя главы аппарата правительства.

Оба президентских указа от 31 октября вступили в силу со дня их подписания.