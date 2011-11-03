Главой управления спецпрограмм президента РФ назначен Дмитрий Рыжков
3 ноября 2011, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Дмитрий Медведев назначил своим указом Дмитрия Рыжкова начальником главного управления специальных программ президента РФ.
Глава российского государства подписал соответствующий указ, размещенный в четверг на сайте пресс-службы Кремля.
Еще одним указом Дмитрий Медведев снял с этой должности Александра Царенко, который занимал этот пост с 2000 года.
Дмитрий Рыжков в конце октября 2011 года был освобожден от должности заместителя главы аппарата правительства.
Оба президентских указа от 31 октября вступили в силу со дня их подписания.