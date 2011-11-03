В дни зимних школьных каникул московские музеи будут работать бесплатно

Руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков сообщил, что в дни школьных зимних каникул, которые начинаются после второй четверти, все московские музеи будут работать бесплатно.



Сергей Капков пояснил, что "уже точно принято решение, что в зимние каникулы все музеи города Москвы, которые нам подчиняются, будут работать бесплатно, потому что мы хотим, чтобы дети, взяли за руки своих родителей, оторвали их от телевизоров, от праздничных столов, и пошли в музей".



По его словам, к концу года планируется специально выпустить большую афишу культурных мероприятий, которые можно будет посетить в этот период. И "пусть каждый школьник домой принесет вместе с дневником об окончании второй четверти программу, что делать в новогодние каникулы и праздники не только детям, но и родителям, то есть мы войдем в каждую квартиру москвича. Мне кажется это очень важным", - цитирует чиновника РИА Новости.



Руководитель департамента также сообщил, что с 2012 года планируется сделать бесплатным посещение всех столичных музеев раз в месяц, "будет такой день музеев".



Кроме того, отметил Сергей Капков, принято еще одно решение - каждый четверг будет продлена работа музеев до 21.00, "чтобы работающие люди могли их посещать". Он считает неправильным, что в выходные дни столичные музеи работают до 17.00, а то и до 16.00, а в будни всего до 18.00, "а когда в музеи ходить? Во время работы?", - вопрошает глава департамента культуры.



Напомним, зимние школьные каникулы начинаются с 30 декабря 2011 года и продлятся по 10 января 2012 года включительно, а 10-дневные новогодние каникулы для взрослых - с 31 декабря и по 9 января.