В Петербурге будет проведен «Чемпионат ползунков»

Сегодня завершилась регистрация участников первого в Санкт-Петербурге «Чемпионата ползунков», посвященного предстоящему Международному Дню матери. Возраст его участников от 7 до 12 месяцев.

Петербургские мамы, чьи детишки уже начали самостоятельно ползать, узнав об этом удивительном Чемпионате пришли в необыкновенное оживление и начали регистрировать своих крох на первые в их жизни соревнования : в Приморском районе Северной столицы 23 ноября решено провести «Чемпионат ползунков» посвященный Международному Дню матери.

Чтобы стать Чемпионом Санкт-Петербурга нужно самостоятельно проползти 10 метров по выделенной дорожке быстрее всех. К участию принимались дети, возраст которых на момент проведения Чемпионата должен был составлять от 7 до 12 месяцев. По итогам соревнований будут определены чемпионы среди девочек и мальчиков по трем возрастным категориям: 7-8 месяцев, 9-10 месяцев, 11-12 месяцев. Всех победителей и участников будут ждут ценные призы и подарки.

За прохождением дистанции, как и положено, будут следить Арбитры, которым с помощью секундомера предстоит не только измерить время, за которое малыши проползут 10 метров, но и проследить за соблюдением правил соревнования. А они весьма строгие: вся дистанция должна быть преодолена именно ползком, а если кроха-участник хотя бы небольшую часть десятиметровки попытается прошагать, его результат не будет учтен при подведении итогов.

Естественно, что ни какая помощь мам и пап во время соревнований недопустима. А прикасаться к ребенку руками во время соревнований и вовсе запрещено. Стимулировать участников к победе можно будет только на расстоянии. Сегодня, видимо, во многих семьях ломают головы над тем, как это лучше сделать. Нет сомнения и в том, что интенсивные домашние тренировки уже начались. Задуманное соревнования ожидает быть крайне веселым и красочным.