Грузия надеется завершить переговоры с РФ о ее вступлении в ВТО до 10 ноября

Представитель грузинской делегации на переговорах по вступлению РФ в ВТО, замминистра иностранных дел Сергей Капанадзе заявил, что Грузия надеется подписать договор о вступлении России в ВТО до 10 ноября.



Сергей Капанадзе сказал: "Мы ночью через российские СМИ узнали о согласии Москвы подписать предложенный швейцарской стороной вариант документа, с которым грузинская сторона согласилась на прошлой неделе", - цитирует Капанадзе Интерфакс.



"Все технические процедуры грузино-российских переговоров должны быть завершены к 10 ноября", - заключил Сергей Капанадзе.



В ночь на четверг Сергей Капанадзе вылетел в Женеву для уточнения информации о согласии Москвы подписать с Тбилиси документ, предложенный швейцарской стороной, а также для участия в последнем раунде переговоров.