По версии Forbes, Путин вновь вошел в тройку самых влиятельных людей мира

Премьер-министр России Владимир Путин вновь попал в тройку самых влиятельных людей мира по версии американского делового журнала Forbes. Он уступает только президенту США Бараку Обаме.



В прошлогоднем рейтинге Владимир Путин занимал четвертую строчку, а в 2009 году замыкал тройку лидеров. Всего в список самых влиятельнейших людей планеты, опубликованном журналом Forbes в среду, вошли 70 человек.



Американский президент в прошлом году занимал второе место, тогда как в 2011 году он стал первым. На третьем месте рейтинга оказался президент Китая Ху Цзиньтао.



А действующий глава российского государства Дмитрий Медведев находится только на 59-м месте.



Журнал пишет по этому поводу: "Дмитрий Медведев недавно объявил, что не будет добиваться своего переизбрания на пост российского президента, уступая, таким образом, своему ментору, Путину, должность, которую, как считают некоторые, тот в реальности никогда и не покидал. С учетом того, что Путин будет работать еще два срока, он будет занимать пост главы государства до 2024 года. Что на это скажешь, Сталин!".



На четвертом месте в рейтинге журнала оказалась канцлер Германии Ангела Меркель, а на пятой сточке влиятельнейших людей планеты оказался основатель Microsoft Билл Гейтс.



Также в рейтинге журнала Forbes есть и российский предприниматель Алишер Усманов, он занял 70-е место. Один из основателей Google Сергей Брин занимает 30-ю строчку рейтинга.



Кроме того, в списке Forbes упоминаются: основатель социальной сети Facebook 27-летний Марк Цукерберг, у него девятая строчка рейтинга, в первую десятку списка попали саудовский король Абдулла ибн Абдель-Азиз, он на шестом месте, папа римский Бенедикт XVI занял седьмое место, глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке - восьмое место, а премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на десятом месте.