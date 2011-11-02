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С 1 января 2012 года пенсии военных вырастут в 1,5 раза - Путин

2 ноября 2011, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

С 1 января 2012 года пенсии военных вырастут в 1,5 раза - Путин

В Калининграде на встрече с представителями ветеранских организаций силовых структур премьер-министр РФ Владимир Путин сообщил, что с 1 января 2012 года в 1,5 раза вырастут пенсии военных.

Выступая на встрече с ветеранами, Владимир Путин заявил, что "в рамках реформирования системы денежного довольствия уже с 1 января 2012 года повышаются военные пенсии и пособия". По словам российского премьера, повышение пенсий будет касаться всех военных пенсионеров, независимо от ведомственной принадлежности, в том числе - сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, военных и Министерства обороны.

Владимир Путин напомнил о той большой роли, которую военнослужащие играют в судьбе страны, поэтому правительство обязано оказывать военнослужащим, ветеранам и их семьям поддержку и формировать надежную систему социальных гарантий.

Премьер отметил, что "в последние годы "гражданские пенсии" росли и пересчитывались достаточно быстрыми темпами. В прошлом году почти на 45% повысились пенсии", в результате чего возникли "некоторые перекосы с военными пенсиями", а в ряде случаев размер "гражданских пенсий" превысил размер военных. "Это, безусловно, в известной степени перекос, я имею в виду, что все-таки военные люди всю свою жизнь сознательную проводят в особых условиях. Это связано с переездами постоянными, с тяготами военной службы. Я сам знаю не понаслышке и видел, как люди уезжали, в контейнер сваливали все и не знали куда везти", - цитирует российского премьера ИТАР-ТАСС. По словам премьер-министра РФ, именно поэтому военные пенсии должны быть "повыше", соразмерно заслугам. Он добавил, что именно по этой причине в 2010 году 27 тысяч военных пенсионеров перешли на "гражданские пенсии".

Также Владимир Путин сообщил, что решение о повышении военных пенсий уже принято, "это редкий случай полного единогласия в Госдуме", - подчеркнул он и пообещал, что повышение будет значительное - не менее чем в 1,5 раза. Средства в федеральном бюджете на 2012 и последующие годы предусмотрены для этого, их сумма составляет 1,5 триллиона рублей. Кроме того, в дальнейшем выплаты будут индексироваться с учетом инфляции, "мы рассчитываем, что такие меры будут способствовать реальному росту благосостояния военных пенсионеров", - выразил уверенность Владимир Путин.

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