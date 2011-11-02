Путин прибыл к калининградцу Пете - семимиллиардному жителю Земли - с подарком

Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Калининград в среду посетил региональный перинатальный центр, с подарками семимиллиардному жителю планеты - Пете Николаеву, родившемуся в ночь на 31 октября.

"Даже подарок есть", - улыбаясь, заметил премьер. Он вручил матери ребенка сертификат на улучшение жилищных условий.У семьи Николаевых уже есть двухкомнатная квартира. Но благодаря сертификату они смогут обменять ее на более просторную жилплощадь, поясняет ИТАР-ТАСС.Владимир Путин подержал на руках 7-миллиардного жителя планеты и заметил, что малыш - красавец. "Как вам так удалось прямо попасть в 7 миллиардов?" - поинтересовался премьер у счастливой мамы Пети Николаева."Это удалось ему, я - обычная мама, а ребенок такой - 7-миллиардный. Судьба у него такая", - ответила мама малыша Елена, сообщает ИТАР-ТАСС.

В понедельник в Калининграде объявили, что именно у них в городе, в семье Николаевых родился семимиллиардный житель Земли.

На "юбилейного" новорожденного претендует в России также Петропавловске-Камчатском.

Кроме того, одной из "7-миллиардников" объявляют Филиппины родившуюся в этом государстве девочку.