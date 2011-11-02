Канделаки отсудила деньги у туроператора за испорченный отдых

Тина Канделаки в среду отсудила у туроператора "Южный крест" 280 тысяч рублей в качестве компенсации за испорченный отдых, такое решение вынес Кунцевский суд Москвы.



Иск телеведущей, в котором она указывала, что условия проживания в отеле на острове Миконос в Греции не соответствовали тем, что были заявлены при покупке турпутевки, суд удовлетворил частично. В связи с этим, телеведущая обратилась к суду с просьбой - обязать туркомпанию вернуть ей часть выплаченных за путевку денег - свыше 850 тысяч рублей. А так как во время отдыха она пребывала в состоянии нервного стресса и депрессии, то истица попросила суд возместить ей ко всему прочему и моральный вред, также в размере 850 тысяч рублей, передает РИА Новости.