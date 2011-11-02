Грузовик "Прогресс" успешно пристыковался к международной космической станции
2 ноября 2011, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]
Космический грузовик "Прогресс М-13М" в среду успешно пристыковался к Международной космической станции. Все системы сработали штатно, процесс прошел в автоматическом режиме.
Корабль, стартовавший в воскресенье с Байконура доставил на орбиту научную аппаратуру, топливо, продукты питания, воду, личные посылки, медицинское и другое оборудование.
Последний раз транспортный корабль прилетал на МКС в июне. Стартовавший за этим в августе "Прогресс" до орбиты не добрался.