Космический грузовик "Прогресс М-13М" в среду успешно пристыковался к Международной космической станции. Все системы сработали штатно, процесс прошел в автоматическом режиме.

Корабль, стартовавший в воскресенье с Байконура доставил на орбиту научную аппаратуру, топливо, продукты питания, воду, личные посылки, медицинское и другое оборудование.

Последний раз транспортный корабль прилетал на МКС в июне. Стартовавший за этим в августе "Прогресс" до орбиты не добрался.