Медведев: я считаю, что у российско-корейских отношений очень хорошее будущее

У отношений Москвы и Сеула очень хорошее будущее. Речь идёт и о крупных межгосударственных проектах, и о новых сферах, таких как инновации, модернизация, и гуманитарное сотрудничество, заявил Дмитрий Медведев в среду.

"Очень хорошо, что у нас есть возможность сверить часы по вопросам обеспечения безопасности в нашем регионе (это действительно ключевой вопрос, и мы здесь открыты к самому широкому взаимодействию с Республикой Корея) и обменяться впечатлениями о состоянии мировой экономики и мировой финансовой системы: мы сразу после этого отправляемся с Вами в Канны и будем обсуждать проблемы глобального экономического развития" - заявил Дмитрий Медведев в среду на переговорах с президентом Республики Корея Ли Мён Баком, сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры с президентов Кореи состоялись сразу по покончании Второго форума "Диалог Россия – Республика Корея".

Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в экономике, инновационной сфере, в области гуманитарного сотрудничества и реализации крупных совместных проектов.

Мероприятия форума, организованного Санкт-Петербургским государственным университетом и сеульским университетом "Корё" были объединены общей темой "Альянс России и Республики Корея в деле модернизации и инноваций"

Первый форум «Диалог Россия – Республика Корея» прошёл в ноябре 2010 года в Сеуле и был приурочен к 20-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.