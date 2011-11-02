Медведев: мы должны обязательно поменять подходы к экстренной медицинской помощи

Мы должны обязательно поменять наши подходы к экстренной медицинской помощи, заявил Дмитрий Медведев в среду на встрече с медработниками Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

"Медицинская помощь, которая оказывается в экстренном порядке, так называемая ургентная медицина, она очень специфична, вы знаете это лучше, чем кто бы то ни было. И если мы что-то меняем, мы должны обязательно поменять и наши подходы к экстренной медицинской помощи," - заявил президент, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава гостударства подчеркнул, что питерсокое НИИ скорой помощи – это очень передовой научно-исследовательский институт, где работают профессионалы самого высокого уровня.

Дмитрий Медведев отметил, что не смотря на то, что за 18 лет, которые он не был в этом медучреждении, здание не стало моложе, однако изменения "весьма существенные: и с точки зрения организации системы оказания медицинской помощи, и с точки зрения оснащения медицинской техникой".