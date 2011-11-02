Российские медицинские стандарты необходимо привести к европейским - Медведев

Президент России Дмитрий Медведев в среду заявил о необходимости приведения российских медицинских стандартов в соответствие с медицинскими нормами Евросоюза и других передовых стран мира.



На совещании, посвященном обсуждению проблем медицины в Петербургском научно-исследовательском институте Скорой помощи им.И.И.Джанелидзе, президент РФ сказал: "У нас очень многие стандарты, в том числе медицинские, включая СанПиНы, из прежней поры, и нам нужно привести их в соответствие с требованиями дня".



Дмитрий Медведев, обращаясь к правительству и к Минздраву, потребовал: "Надо это все осовременить", - цитирует президента РФ ИТАР-ТАСС.



Выступая на совещании, Дмитрий Медведев напомнил, что некоторые стандарты Россия уже привела в соответствие с нормами Евросоюза, например, это относится к стандартам в строительстве. Теперь эту инициативу нужно распространить и на медицину, считает Дмитрий Медведев, он далее подчеркнул: "Мы можем принять на себя ответственность и сказать, что стандарты, например, Евросоюза или мировые, для нас являются вполне приемлемыми и достаточными - одно из моих поручений будет заключаться в этом".