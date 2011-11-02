В Украние официальные организации "чернобыльцев" страны решили в среду прекратить акции против отмены льгот. Правительство пообещало учесть мнение демонстрантов.

Несмотря на это, группа протестующих намерена продолжать пикетирование здания правительства до выполнения всех требований. "Чернобыльцы" два дня митинговали в центре Киева.

Накануне акция прошла у здания Верховной Рады.

В седу около 500 человек пришли к зданию правительства. К ним вышел министр социальной политики Сергей Тигипко.

Он пытался объяснить им возможности решения их проблемы. После дебатов представители "чернобыльцев" вошли в здание правительства.