Янукович: в Украине готовятся вооружённые нападения на представителей власти
2 ноября 2011, 17:19 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
В Украине готовятся вооружённые нападения на представителей власти, есть призывы к революции, заявил в среду президент страны Виктор Януович на расширенном заседании правительства.
По его словам, правоохранительные органы предоставили данные, что в стране есть призывы к революции.
Янукович высказал сомнение, что этим могут заниматься бедные слои населения, не удовлетворенные проводимыми властью реформами.
"Нужно выходит к людям, нам нечего прятаться. У нас есть недостатки, и мы их исправляем", - сказал Янукович, сообщает радио "Маяк".
На заседании он также пообещал не сокращать действующие в стране льготы, в то же время они будут "усовершенствованы".