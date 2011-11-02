Янукович: в Украине готовятся вооружённые нападения на представителей власти

В Украине готовятся вооружённые нападения на представителей власти, есть призывы к революции, заявил в среду президент страны Виктор Януович на расширенном заседании правительства.

По его словам, правоохранительные органы предоставили данные, что в стране есть призывы к революции.

Янукович высказал сомнение, что этим могут заниматься бедные слои населения, не удовлетворенные проводимыми властью реформами.

"Нужно выходит к людям, нам нечего прятаться. У нас есть недостатки, и мы их исправляем", - сказал Янукович, сообщает радио "Маяк".

На заседании он также пообещал не сокращать действующие в стране льготы, в то же время они будут "усовершенствованы".