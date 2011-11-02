Самоубийство студентки вуза Майи Соловьевой подтвердили в МГМУ им.Сеченова

Самоубийство студентки МГМУ имени И.М.Сеченова Майи Соловьевой подтвердили в вузе, об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы Первого медицинского университета.



В релизе пресс-службы вуза говорится: "В ночь на 2 ноября студентка 2 курса Фармацевтического факультета Первого МГМУ имени И.М.Сеченова Майя Соловьева покончила с собой".



В связи с произошедшим руководство университета сообщает, что студентка Майя Соловьева успешно сдавала учебные сессии на положительные отметки, без пересдач и не нарушала учебную дисциплину.



Кроме того, положительную характеристику дали девушке и декан Фармацевтического факультета И.И.Краснюк, и преподаватели вуза. Согласно их характеристике, девушка обладала большой мерой ответственности в учебе, также она планировала свое профессиональное будущее. Неизменный оптимизм погибшей сокурсницы и ровные "почти семейные" отношения, сложившиеся в группе за год совместной учебы, подтвердила и староста группы Олеся Котова.