Медведев обсудил с губернатором Петербурга подготовку города к зиме

Президент России Дмитрий Медведев в Санкт-Петербурге в среду обсудил с губернатором северной столицы Георгием Полтавченко ход подготовки города к предстоящему зимнему периоду.

Президент отметил, что многих горожан интересует этот вопрос, волнует состояние техники, подготовленной к предстоящим морозам.

Полтавченко рассказал, что закуплена новая снегоуборочная техника, отремонтированы крыши и чердаки, чтобы этой зимой не было такой проблемы с огромными сосульками, как в прошлую зиму.