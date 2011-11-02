Судьба самолета Як-42 была предрешена еще до столкновения с мачтой маяка

Летчик-испытатель Василий Севастьянов заявил, что столкновение самолета Як-42, разбившегося под Ярославлем, с мачтой маяка уже не имело никакого значения для этого трагического полета.



На пресс-конференции в среду летчик-испытатель Василий Севастьянов, принимавший участие в расследовании катастрофы, отвечая на вопрос, удалось бы избежать трагедии, если бы Як-42 не столкнулся с мачтой, он ответил: "На исход полета это уже никак бы не повлияло", его судьба была предрешена еще в начале полета.



"Разрушения были получены вследствие выхода самолета на закритический угол атаки и он упал на левое крыло. Все было определено до столкновения лайнера с антенной курсового радиомаяка", - цитирует летчика-испытателя ИТАР-ТАСС.