1,5 миллиона бланков больничных листов нового образца были испорчены врачами

Новые бланки больничных листов могут упростить. Об этом договорились Минздравсоцразвития и Фонд социального страхования, сообщил в среду на пресс-конференции председатель ФСС Сергей Афанасьев.

Больничные листы с повышенной степенью защиты от подделок были введены с 1 июля.

До сентября новые бланки приходилось заполнять вручную, так как не было программного обеспечения для заполнения их на компьютере. Из-за малейших ошибок листки сразу же отбраковывались, и один больничный приходилось переписывать несколько раз.

"Теперь компьютерное приложение появилось", - заявил на пресс-конференции "Новый листок нетрудоспособности: проблемы и перспективы" статс–секретарь – заместитель министра здравоохранения и социального развития России Юри Воронин, сообщает сайт ФСС.

Однако решено упростить сам бланк и ввести в обращение новую форму больничного листа во втором квартале 2012 года.

Впервые за 75 лет врачи не будут заполнять наименование организации, а также некоторые поля, связанные с определением статуса пациента. Также лечащему врачу могут разрешить делать исправления ошибочных записей.Из 14 миллионов напечатанных новых листов нетрудоспособности при заполнении был испорчен каждый десятый. При этом известно только три случая подделки больничных листов нового образца.