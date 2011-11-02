СК РФ огласит выводы о катастрофе Як-42 только после окончания расследования
2 ноября 2011, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что окончательные выводы о причинах авиакатастрофы самолета Як-42 под Ярославлем, будут сделаны только после завершения расследования.
Владмир Маркин сказал: "Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы самолета Як-42, виновности тех или иных лиц можно будет сделать только после завершения расследования", - цитирует его Интерфакс.
По словам официального представителя Следственного комитета, при расследовании уголовного дела в окончательных выводах СК РФ отчет технической комиссии МАК будет учитываться наряду со всеми другими материалами и документами, которые имеют значение.