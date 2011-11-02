Москвичи в дни ноябрьских праздников увидят инновационного динозавра Дарвина

В столичном концертном зале "Космос" в предстоящие праздничные выходные состоится премьера уникального американского светомузыкального шоу для детей и взрослых "Приключения динозавра Дарвина".

Этот инновационный театральный проект с элементами танца и пластики и ошеломляющими визуальными эффектами будет представлен на суд зрителей 3 - 6 ноября..

Шоу рассказывает о странствиях динозавра по имени Дарвин, которого создал профессор Хенслоу, владеющий магическим чарами.

Создатели шоу Иан Карни и Корбин Попп встретились во время работы в бродвейском шоу Moving Out.

Их жизнь изменила случайная находка продукта, называемого EL wire. Это электролюминесцентный провод, питаемый от батареек. В отличие от света ультрафиолетовых ламп, эта технология светится изнутри и не требует подключения к электропитанию, сообщает utro.ru.

Вместе со своими женами они приступили к развитию современного кукольного театра, мастерски превращая кукол в живых существ. И в результате многих лет, потраченных на разработку и развитие проекта, появился Дарвин.

После окончания шоу каждый любопытный зритель сможет воочию увидеть магию превращения неодушевленных проводов и батареек в живых существ.