Генпрокуратура направила в суд дело о подготовке теракта на Красной площади

Официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева сообщила, что ведомство направило в суд уголовное дело об укрывательстве подготовки теракта на Красной площади в ночь на 1 января 2011 года.



По ее словам, в укрывательстве сведений о подготовке теракта обвиняются братья Садир и Султан Абдулкеримовы по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений).



По версии следствия, в конце 2010 года в Москву прибыла Зейнаб Суюнова для совершения теракта путем самоподрыва во время праздничных новогодних гуляний на Красной площади в городе Москве 31 декабря 2010 года. В связи с самопроизвольным срабатыванием взрывного устройства и гибелью одной из ее соучастниц, Суюнова не смогла довести запланированный теракт до конца и скрылась. В этом ей помогли братья Абдулкеримовы, которые предоставили ей убежище в своей квартире и дали новую одежду, тем самым дав скрыться Суюновой от правоохранительных органов.



Уголовное дело в отношении Садира и Султана Абдулкеримовых направлены в Кузьминский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.