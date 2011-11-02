Россия лидирует в рейтинге взяткодателей, составленно Transparency International

Международная неправительственной организации Transparency International опубликовала данные исследований, согласно которым, российские и китайские компании чаще остальных дают взятки во время работы за рубежом

В исследовании Transparency International приняли участие более 3 тысяч менеджеров из различных компаний в 28 странах.

Самый низкий уровень коррупции во время работы компаний за рубежом был зафиксирован в Швейцарии и Нидерландах. Эти страны получили рейтинг 8,8 балла.

России достался самый низкий рейтинг – 6,1 балла. Она стоит на самом последнем месте в рейтинге наиболее честных стран. Чуть выше стоят Китай (6,5 балла) и Мексика (7 баллов).

"Особенную обеспокоенность вызывает тот факт, что у России и Китая самый низкий рейтинг. Учитывая то, что данные страны все чаще выходят на мировой коммерческий рынок, взяточничество и коррупция оказывают значительное влияние на общества, в которых они работают, а также на способность компаний честно работать на рынках", - говорится в докладе Transparency International, сообщает vz.ru

Больше всего взяточничество распространено в государственном секторе, а также в строительном бизнесе.

Напомним, средний размер взятки по преступлениям, выявленным Главным управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД, по России составил 250 тыс. рублей, по Москве - 3 млн.