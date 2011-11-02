МАК: Экипаж самолета Як-42 мог предотвратить катастрофу

Председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Алексей Морозов заявил в среду, что экипаж самолета Як-42 мог предотвратить катастрофу лайнера.



В Москве в среду на пресс-конференции комиссия МАК озвучила выводы об авиакатастрофе самолета Як-42, разбившегося под Ярославлем 7 сентября в километре от аэропорта "Туношна".



Согласно выводам комиссии, экипаж разбившегося Як-42 мог предотвратить катастрофу, если бы своевременно принял решение о прекращении взлета.



Алексей Морозов сказал: "Своевременная оценка ситуации экипажем и принятие решения о прекращении взлета вместо установки взлетного режима двигателей за примерно 1000 метров до выходного торца ВПП-23 (взлетно-посадочная полоса) на скорости большей скорости принятия решения, определенной экипажем, позволила бы предотвратить авиационное происшествие", - цитирует Морозова РИА Новости.



Напомним, ранее Аргументы Недели сообщали, что родственники и друзья погибших летчиков уже сомневаются в том, что официальное расследование было объективным. Они уже заявили, что проведут свое, независимое расследование произошедшей катастрофы под Ярославлем.