В России почти половина опрошенных граждан хотят вернуть в российские паспорта графу "национальность", число таких россиян составляет 48% от всех опрошенных.



Социологи "Левада-Центра" уточнили, что с февраля 2010 года желающих вернуть в паспорт "пятую графу" увеличилось на 10 процентных пунктов. В опросе участвовали 1600 человек из 130 населенных пунктов 45 регионов РФ, опрос проводился в конце октября.



В то же время, количество россиян, которые считают, что специальная графа "национальность" в паспорте не нужна, за этот же период сократилось с 45% до 38%.



Напомним, во времена СССР графа "национальность" была обязательной не только для паспорта, но и для многих других документов того времени. А сегодня с предложением вернуть в российские паспорта эту графу выступило руководство КПРФ, 24 октября 2011 года секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил: "Мы настаиваем на возвращении в паспорт графы "национальность". Во всех регионах, где мы выдвигали это предложение, мы пользовались поддержкой среди населения", - цитирует Обухова Интерфакс.