МАК: Катастрофа Як-42 под Ярославлем 7 сентября произошла из-за ошибки экипажа

К катастрофе самолета Як-42 под Ярославлем 7 сентября привели ошибочные действия экипажа. Председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета Алексей Морозов заявил, что к такому выводу пришли все члены технической комиссии.

Комиссия МАК пришла к выводу о том, что пилоты самолета Як-42 по ошибке нажимали на тормозные педали перед взлетом лайнера.

Результаты летного эксперимента, проведенного опытными летчиками-испытателями, подтвердили, что ошибочное отжатие тормозных педалей экипажем в процессе разбега возможно только, если ноги пилота на педали стоят неправильно и находятся на тормозных площадках. "Небольшое по величине и усилиям нажатие на педали может быть не замечено пилотом", - подчеркнул Морозов. По его словам, отжатие тормозных педалей мог произвести как командир, осуществлявший активное пилотирование, так и второй пилот, регулярно летавший в самолете Як-40 и только осваивавший самолет Як-42, передает Интерфакс.

МАК назвал причину авиакатастрофы в Ярославле, жертвами 7 сентября 2011 года которой стали 44 человека. Самолет Як-42 перед вылетом был исправен. Глава технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета Алексей Морозов, представляя выводы технического расследования катастрофы, сообщил, что самолет Як-42 был исправен перед вылетом из Ярославля, и отказов в работе самолета двигателей, систем, в том числе тормозной системы, не выявлено.



По данным МАК, ручка стояночного тормоза Як-42 Ннаходилась в момент взлета в положении "выключено".

По данным комисси, пилоты разбившегося под Ярославлем Як-42 не имели должного количества часов налета на данном самолете после переучивания с самолета типа Як-40.



"После теоретического курса переучивания на авиалайнер Як-42 командиром воздушного судна предусмотренная документами летная программа в требуемом объеме выполнена не была. Тренажерная подготовка проводилась формально, с большими перерывами", - сказал Морозов.



На пресс-конференции МАК Алексей Морозов заявил, что в организме второго пилота обнаружены следы лекарства - фенобарбитала. Этот препарат оказывает тормозящее действие на центральную нервную систему человека.



Фенобарбитал запрещен к применению пилотами. "Лица, использующие этот препарат, не могут быть допущены к выполнению полетов", - сказал глава технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета по расследованию авиакатастрофы в Ярославле.

Установлено, что экипаж самолета авиакомпании "Як-сервис" перед вылетом не выполнил расчет параметров взлета.

Компания "Як-сервис", самолет которой с хоккейной командой "Локомотив" на борту потерпел крушение в аэропорту Туношна, не была способна обеспечивать безопасное выполнение полетов, передает РИА Новости.



По словам Морозова, деятельность этой авиакомпании не позволяли обеспечивать безопасное выполнение полета. "В "Як-сервис" организация летной работы и система управления безопасностью полетов фактически отсутствовали, а штат руководителей летной службы квалифицированными специалистами укомплектован не был", - подчеркнул глава комисси.



"АН" сообщали, что родственники и друзья погибших летчиков уже сомневаются в том, что официальное расследование было объективным.



"Я сама 25 лет летаю, восемь из них — вместе с Игорем. И Андрей, и мой Игореша были очень опытными летчиками, чтобы допустить такие ошибки," — убеждена Людмила, вдова погибшего второго пилота Игоря Жевелова.



