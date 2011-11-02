В крови пилота разбившегося Як-42 обнаружены запрещенные вещества (ВИДЕО)
2 ноября 2011, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
В крови второго пилота, разбившегося под Ярославлем самолета Як-42, был обнаружен медицинский препарат, при наличии которого запрещается пилотирование самолетов.
Председатель технической комиссии Международной авиационной комиссии Алексей Морозов заявил, что в организме второго пилота самолета Як-42 обнаружен фенобарбитал. Этот препарат оказывает тормозящее действие на центральную нервную систему человека. "Он запрещен к применению пилотами", - подчеркнул Морозов.
Напомним, хоккеисты ярославского "Локомотива" летели на игру в Минск. В результате авикатастрофы погиб основной состав команды и члены экипажа самолета - всего 44 жертвы. Выжил один.