Артём и Анастасия - самые популярные имена новорождённых Подмосковья в этом году

В Московской области самыми популярными именами для новорожденных в Московской области в этом году стали Артём и Анастасия сообщили в среду в Главном управлении ЗАГС Подмосковья.

При этом женское имя Анастасия остается в числе самых популярных уже на протяжении последних 10 лет.

"Другими популярными именами для мальчиков стали Максим, Дмитрий, Александр и Иван. Среди девочек также часто встречаются Мария, Дарья, Полина и Анна. Среди редких имен были зарегистрированы Мухаррам, Казбег и Дамир", - отмечают в Главном управлении записи актов гражданского состояния Московской области.

В Москве при этом среди мужских имен для новорожденных шестой год подряд лидером остается Александр, затем следуют Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Михаил, Кирилл, Даниил, Никита и Егор.

Среди популярных женских имен третий год подряд на первом месте стоит Мария, а после него - Анастасия, Дарья, Анна, Елизавета, Полина, Виктория, Софья, Екатерина и Ксения, об этом сообщили ранее в столичном управлении ЗАГС, передаёт РИА Новости.

В течение нескольких последних лет столичные ЗАГСы регистрировали малышей с необычными, экзотическими именами, такими, как Еремей Покровитель, Лука-Счастье, Саммерсет Оушен, Огнеслав, Мононо Никита, Архип-Урал, Кит, Радость, Океана, Алеша-Каприна.