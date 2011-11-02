В Уфе Зюганов открыл памятник Ленину, пылившийся 20 лет на складе
2 ноября 2011, 13:44 [ «Аргументы Недели. Уфа» ]
В столице Башкирии Уфе в среду состоялось торжественное открытие памятника Ленина, установленного в ночь накануне на перекрёстке улиц Коммунистическая и Ленина. Лидер КПРФ ленточку резал лично.
Гранитный памятник поставили на том же месте, где он стоял с 1924 года и откуда был убран около 20 лет назад.
Монумент был отправлен на реставрацию перед развалом Советского Союза, после чего его не вернули обратно, из-за того, что никто не хотел платить за работу питерским реставраторам.
Решение о возвращении памятника приняли депутаты городского совета Уфы в апреле этого года.