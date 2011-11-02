В России лучшие дороги – в Москве, худшие – в Волгограде

Дороги в России – вечная тема для грустных шуток и анекдотов. Почти половина россиян оценивает состояние дорог в своих регионах как неудовлетворительное. Рейтинг лучших автодорог возглавляет Москва, а самых плохих – Волгоград. На состояние автотрасс чаще остальных жалуются жители Дальнего Востока.

Число наших соотечественников, довольных качеством дорожного полотна в своих регионах всего лишь – 13%. Из них лишь 1% россиян считает, что местные дороги достойны самой лучшей оценки (больше всего таких в Центральном и Уральском регионах – по 3%), остальные 12% ставят трассам родного края оценку «хорошо» (впереди остальных снова Уральский и Центральный регионы – 19% и 18% соответственно). «В Москве – хорошее, но лишь в сравнении с остальной Россией, а по мировым стандартам – максимум удовлетворительное», - делятся своими соображениями столичные автовладельцы.



Почти половина участников опроса, проведенного порталом Superjob.ru, считает, что состояние дорог можно оценить на «тройку». «Есть идеальные участки, есть откровенно неудовлетворительные, есть плохо сделанные»; «Не самое худшее в России, но до Германии далеко», - считают россияне.



Большинство россиян считает, что дороги в их регионах не выдерживают никакой критики: «Безобразие, танковые полигоны и то более проходимы! Раздражает не столько состояние дорог, сколько способы их ремонта!»; «Пора бы уже перейти на современные технологии покрытия автодорог, а не разбрасывать асфальт ежегодно»; «В Саратовской области нет дорог». Как показал наш опрос, хуже всего дела с дорожным покрытием обстоят в Дальневосточном округе – там состояние автотрасс назвали неудовлетворительным 59% респондентов.



В целом по России число тех, кто считает состояние дорог неудовлетворительным, за последние 4 года несколько сократилось – с 50% в 2007 году до 46% в нынешнем.



Что же касается состояния дорожного полотна в конкретных российских городах, то самыми благополучными, что неудивительно, являются Москва и Санкт-Петербург. На «отлично» состояние дорог в мегаполисах оценили 3% и 2% их жителей соответственно.



Оценку «хорошо» городским дорогам чаще остальных ставят жители Москвы (23%) и Новосибирска (18%), не слишком отстаёт от них Уфа (16%). Уфа также лидирует среди городов с удовлетворительным состоянием автомобильных трасс (53%).



Худшие дороги, по мнению участников исследования, можно найти в Волгограде (79%), Самаре (75%) и Саратове (69%). Жители этих городов не скупятся на нелестные отзывы: «Я не знаю, куда уходят выделенные миллионы, но ни в самом городе, ни в области жителям-автомобилистам не позавидуешь!»; «Дороги в Самаре не то что неудовлетворительные – они просто негодные. Только в последние пару месяцев начали что-то делать, но на этом остановились»; «Дорог в Саратове вообще нет! Это миф! Только направления движения!»