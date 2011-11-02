Митрополит Киевский и Всея Украины Владимир госпитализирован

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир был экстренно госпитализирован в воскресенье, 30 октября.

В настоящее время врачи оценивают состояние здоровья предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Владимира как тяжелое. С каким диагнозом он госпитализирован, не уточняется.

Об этом сообщили в Московской патриархии. Митрополит Владимир в начале октября был выписан из больницы, где восстанавливался после перенесенной 16 сентября операции. Глава УПЦ перенес операцию в связи с переломом шейки бедра. Операция прошла успешно.



Митрополит Владимир возглавляет Украинскую православную церковь с 1992 года.