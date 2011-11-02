В Петербурге проходит конкурс дизайнеров «Адмиралтейская игла»

В Государственном университете технологии и дизайна Санкт-Петербурга начались первые показы 17-ого Международного конкурса молодых модельеров «Адмиралтейская игла».

Самые модные и креативные дизайнеры одежды на несколько дней приехали на берега Невы. Участников в этом году рекордное количество - будет показано 180 коллекций дизайнеров из России, Украины, Германии и Японии. А оценивать подиумный труд будет жюри, в составе которого кутюрье с мировыми именами. Сегодня зрителей и жюри ждут полуфиналы конкурсов «Обувь и аксессуары», а так же «Прет-а-порте дифьюжн».

Показы будут проходить в течение 5-ти дней, после чего жюри объявит победителя. Обладатель Гран-при получит возможность пройти стажировку в известных европейских университетах и домах моды