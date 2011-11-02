Москва проведёт первый международный урбанистический форум

В столице с 7 по 9 декабря пройдет первый Московский международный урбанистический форум "Глобальные решения для российских городов", доложил вице-мэр Андрей Шаронов на заседании правительства Москвы.

Этот форум будет организован на внебюджетной основе в сотрудничестве с Международным урбанистическим институтом и Институтом региональной политики. В мероприятии примут участие около 800 человек, в том числе лучшие зарубежные эксперты, мэры и руководство крупнейших российских городов.

"Мы хотим создать в Москве первоклассную площадку, которая будет раз в год работать для обсуждения новых решений в области градостроительства, экономики городского хозяйства, социальной политики", — подчеркнул заммэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов, сообщает в среду пресс-служба столичной мэрии.

Вице-мэр также рассказал, что организационный комитет форума возглавит мэр Москва.