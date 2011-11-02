Сити-менеджера Смоленска Константина Лазарева сняли с должности

Депутаты городского совета Смоленска сегодня проголосовали за отставку сити-менеджера Константина Лазарева, арестованного по обвинению в попытке получения взятки. За отстранение главы городской администрации Смоленска Лазарева от должности проголосовали 17 депутатов, один высказался против. Всего на заседании присутствовали 18 депутатов из 25.

Смоленская областная прокуратура выступала против досрочного прекращения полномочий сити-менеджера. По мнению прокуроров, досрочная отставка Константина Лазарева противоречит федеральному законодательству и уставу Смоленска. Он еще не написал заявление об уходе с поста, а суд не признал его виновным, передает Интерфакс.

Напомним, официальное обвинение главе администрации Смоленска Константину Лазареву предъявили в конце сентября по статьям 30 УК РФ «Подготовка к преступлению» и 159 «Мошенничество». Аналогичные обвинения также предъявлены заместителю Лазарева Николаю Петроченко и главе муниципального «Вычислительного центра ЖКХ» Виталию Ерофееву. Смоленских чиновников после обысков на их рабочих местах этапировали в Москву.

Останкинский суд Москвы постановил арестовать Константина Лазарева. Ерофеева и Петроченко оставили под домашним арестом. Все обвиняемые дали признательные показания, Адвокаты сити-менеджера обжаловали судебное постановление об аресте.

Следствием установлено, что глава администрации Смоленска Лазарев и его заместитель требовали взятку от представителя московской компании «Евро Дизайн» за возможность участвовать в тендерах на благоустройство и реконструкцию муниципальных объектов Смоленска. В распоряжении следователей оказались документы, подтверждающие получение чиновниками от московской фирмы пяти миллионов рублей. Общая стоимость госконтрактов по тендерам превышала миллиард рублей.