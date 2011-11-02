"Архнадзор": реконструкция кинотеатра "Ударник" не законна

Общественное движение "Архнадзор" в среду заявило, что столичный кинотеатр "Ударник" является памятником архитектуры, и его можно только реставрировать, а не реконструировать не допустимо.

"Это памятник архитектуры. Законом прямо запрещена реконструкция, возможна только реставрация, приспособление к современному использованию", - сказала Интерфаксу в среду координатор "Архнадзора" Наталья Самовер.

По ее словам, на каждый памятник архитектуры департаментом культурного наследия Москвы оформляется охранное обязательство.

"В нем прописано, что должно охраняться. В рамках этих ограничений собственник может это делать. Если в здании ценные интерьеры - они должны быть отреставрированы", - отметила Н.Самовер.

На сайте киносети "Каро Фильм" сообщается, что в настоящее время "Ударник" закрыт на реконструкцию.

По словам представителя компании Павла Лопанова, у "Каро Фильм" есть идея сохранить на части площадей "Ударника" кинозал, а на оставшейся части создать современный концертный зал.

В настоящее время проект "Мега Холла"находится на согласовании в мэрии Москвы.

Кинотеатр "Ударник" был построен в составе знаменитого комплекса "Дом на набережной" в 1931 году по проекту архитектора Бориса Иофана. На следующей неделе "Ударнику", где в 30-х годах демонстрировались первые звуковые фильмы, исполнится 80 лет.