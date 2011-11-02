//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Челябинская прокуратура в упор не видит разврата в "гаражных" детских вечеринках

2 ноября 2011, 11:49 [ «Аргументы Недели. Урал» ]

Челябинская прокуратура в упор не видит разврата в "гаражных" детских вечеринках
Фото сайта s.66.ru

Скандальную "пенную" вечеринку школьников в челябинском ночном клубе Garage Underground расследовать не будут. Прокуратура Челябинской области отменила постановление о возбуждении уголовного дела.

Об отмене постановления следственных органов в среду сообщили в ведомстве.

Напомним, дело было возбуждено по требованию детского омбудсмена Павла Астахова по факту совершения развратных действий неустановленными лицами в отношении несовершеннолетних. По мнению прокуратуры, в материалах уголовного дела отсутствовали доказательства состава преступления.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛБ

//новости партнеров

Жители уральского поселка насмерть стоят за свое кладбище (ВИДЕО)

Жители уральского поселка насмерть стоят за свое кладбище (ВИДЕО) 23.08 15:16

Жители уральского поселка Горный Щит, защищая свой погост, встали насмерть. Такой вот парадокс случился, благодаря равнодушию и бездействию местных властей. Кладбищу почти 100 лет, но теперь на нем хоронить запрещено. >>
Уралвагонзавод занялся выпуском одежды и обуви для укрепления бренда

Уралвагонзавод занялся выпуском одежды и обуви для укрепления бренда 15.07 14:02

Российский производитель танков и вагонов Уралвагонзавод начал выпускать дешевую обувь, одежду и аксессуары. Предприятие не делает ставку на прибыльность бизнеса, скорее, это рассчитано на укрепление бренда. >>
В Уфимской колонии успокоили разбушевавшегося зэка до смерти

В Уфимской колонии успокоили разбушевавшегося зэка до смерти 12.07 15:54

В уфимской исправительной колонии №9, расположенном в Октябрьском районе города Уфы, скончался 30-летний осужденный после "применения спецсредства" сотрудниками учреждения ГУФСИН России по Республике Башкортостан. >>
В Ульяновске пьяный водитель убил пятилетнего сына в ДТП, ещё один - в больнице

В Ульяновске пьяный водитель убил пятилетнего сына в ДТП, ещё один - в больнице 16.12 14:47

Ульяновские полицейские проводят проверку по факту дорожной аварии на Московском шоссе в столице области, совершенной водителем в нетрезвом состоянии, в которой погиб один и тяжело пострадал второй ребенок. >>
Сибирь задыхается от дыма пожарищ: аномальная жара и засуха палит леса. ВИДЕО

Сибирь задыхается от дыма пожарищ: аномальная жара и засуха палит леса. ВИДЕО 28.07 22:29

К концу недели огромные территории Урала и Сибири оказались во власти огня. В городах и селах люди задыхаются от дыма, а пожары каждый день уничтожают всё новые и новые тысячи гектаров леса. >>
12 детей и 68 взрослых отравились эклерами в Челябинске (ВИДЕО)

12 детей и 68 взрослых отравились эклерами в Челябинске (ВИДЕО) 22.01 14:04

На Южном Урале в Челябинске число заболевших сальмонеллезом после употребления заварных пирожных увеличилось до 80 человек, 12 из них - дети, сообщает в воскресенье пресс-служба областного Роспотребнадзора. >>

//новости партнеров

Челябинская прокуратура в упор не видит разврата в "гаражных" детских вечеринках

Челябинская прокуратура в упор не видит разврата в "гаражных" детских вечеринках 02.11 11:49

Скандальную "пенную" вечеринку школьников в челябинском ночном клубе Garage Underground расследовать не будут. Прокуратура Челябинской области отменила постановление о возбуждении уголовного дела. >> [+1]

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
2

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу
3

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25
4

Россиянам спрогнозировали заморозки и снег
5

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры