Скандальную "пенную" вечеринку школьников в челябинском ночном клубе Garage Underground расследовать не будут. Прокуратура Челябинской области отменила постановление о возбуждении уголовного дела.



Об отмене постановления следственных органов в среду сообщили в ведомстве.

Напомним, дело было возбуждено по требованию детского омбудсмена Павла Астахова по факту совершения развратных действий неустановленными лицами в отношении несовершеннолетних. По мнению прокуратуры, в материалах уголовного дела отсутствовали доказательства состава преступления.