В Москве знак компании Mersedes минувшей ночью был убран с крыши дома на улице Серафимовича, более известном как Дом на набережной. Столичная мэрия намерена избавить и другие крыши от лишнего груза.

Об этом рассказал в среду пресс-секретарь департамента СМИ и рекламы правительства Москвы Владимир Яковлев.

Вес рекламной конструкции, которая простояла на крыше 10 лет, составлял 6,5 тонн. Демонтаж занял около 5,5 часов.

В конце сентября власти Москвы объявили о начале разбора рекламных конструкций, установленных на крышах домов в центре города. В департаменте СМИ и рекламы тогда подчеркнули, что снимать будут только ту рекламу, договоры на которую истекают.

Кроме того, власти города заявили, что будет убрана вся реклама, размещенная на строительных сетках домов.