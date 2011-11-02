Зюганов: необходимо утроить налоги для богатых и удвоить пенсии

КПРФ предлагает довести подоходный налог для богатых людей до 30-35%, для того, чтобы можно было увеличить социальные выплаты и пособия, заявил в среду лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

"Мы за то, чтобы срочно принять решение о прогрессивном подоходном налоге... Почему 13% налога берут и с бедного учителя, и с библиотекаря, с крестьянина и в то же время с олигарха? Почему с дивидендов олигархи платят 9%, меньше, чем подоходный налог? Если Путину нравится Германия, то давайте сделаем так, как там: верхнюю планку поднимем - до 30-35%", - сказал Зюганов.

Такой подход позволит казне получить дополнительно 1,2 триллиона рублей. Еще 1,3 триллиона может принести поднятие налога на дивиденды с 9% до 13%, считает лидер компартии.

"Этих 2,5 триллионов хватит для того, чтобы удвоить пенсии, платить нормальные пособия и решить другие проблемы", - сказал Зюганов.При этом глава КПРФ не уточнил, кто может попасть в категорию богатых людей. По его словам, над этим надо думать внимательно.