«Деловая Россия» предлагает усовершенствовать закон о Госзакупках

1 ноября 2011 года состоялась конференция Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия», посвященная принятию Федерального Закона №223 от 18 июля 2011 года «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Закон устанавливает основные принципы закупки товаров, работ и услуг, а также перечень требований, который с 1 января 2012 года вступает в силу.

В ходе конференции особое внимание было уделено разработанному типовому положению о закупке, которое содержит условия о подготовке и проведении процедур закупки, порядке их применения, порядке заключения, изменения, расторжения договоров, а также требования к совершению самих закупок. Однако, многочисленные споры вызвала конструкция самого положения, которая в нынешнем ее виде включает в себя только обобщенные, базовые элементы и не отражает практических аспектов деятельности государственных корпораций в сфере осуществления закупок.

Особенностью нового закона стала норма, предусматривающая ведение реестра недобросовестных поставщиков, уклонившихся от заключения договоров, или поставщиков, с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. Такой реестр будет доступен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством РФ.

Тем не менее, закон все еще далек от совершенства. Во-первых, необходимо урегулировать механизм мониторинга закупок со стороны государства. Во-вторых, следует обобщить существующую практику по осуществлению закупок, с тем чтобы закон стал адекватен российским реалиям. В-третьих, необходимо изменить положения типовых стандартов закупочной деятельности.



