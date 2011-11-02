Генерал Генпрокуратуры обвиняется в сексуальных домогательствах

Проверку в отношении генерала генпрокуратуры начали Следственный комитет России и Генеральная прокуратура. В сексуальных домогательствах заместителя начальника Главного организационно-инспекторского управления — начальника инспекторского управления Генпрокуратуры генерал-лейтенанта Геннадия Нисифорова обвинила его 35-летняя секретарь Наталья.

Сотрудница надзорного ведомства, уйдя на больничный и написав заявление об увольнении с работы, обратилась в ФСБ России с заявлением, что ее руководитель дважды ее домогался — летом прошлого года и в сентябре текущего года.



По словам Нисифорова, история с домогательствами - провокация. Генерал утверждает, что к секретарше он не приставал, а узнав о том, что она ведет себя неподобающим образом на службе, старался с ней общаться как можно реже, пишет «Коммерсант» . Генерал-лейтенант воздержался от подробных комментариев до окончания проверок.



По одной версии, заявление секретарши может быть просто местью отвергнутой им дамы. По другой, не исключено, что она связана с крышеванием подмосковными прокурорами игорных заведений. Отметим, именно генерал Геннадий Нисифоров руководил проверками прокуроров, попавших под подозрение в коррупции со стороны СКР, а также разбирался в истории с выделением земель дачному товариществу «Силанс» в Красногорском районе, в котором состояли силовики, в том числе и прокурорские работники.