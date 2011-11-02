МАК сегодня обнародует причины авиакатастрофы ЯК-42 под Ярославлем

МАК обнародует сегодня результаты расследования авиакатастрофы самолета Як-42 авиакомпании «Як-Сервис» под Ярославлем.

По предварительным данным расследования крушения авиалайнера, 7 сентября на взлете Як-42 не смог набрать безопасную высоту, врезался в антенну маяка, находившегося за взлетно-посадочной полосой, и упал вблизи ярославского аэропорта Туношна.

Результаты расследования Межгосударственного авиационного комитета должны установить истинную причину катастрофы, определить, почему самолет так и не смог подняться в воздух.

Напомним, версия о том, что пилоты самолета Як-42, потерпевшего крушение под Ярославлем в районе аэропорта Туношна 7 сентября, забыли отключить стояночный тормоз перед разгоном для взлета официально не подтверждена.

Комиссия по расследованию авиакатастрофы Як-42Д в ярославском аэропорту Туношна пришла к выводу - самолет погубили возникшее торможение при разгоне и неправильные действия пилотов.

«АН» сообщали, что в МАК заявили, что специалисты завершили все необходимые действия, направленные на расследования причин катастрофы: были завершены обработка и анализ состояния двигателей, бортовых систем и оборудования самолета, действий экипажа, идентификация голосов членов экипажа. Кроме того, специалистами МАК выполнено математическое моделирование аварийного полета. В Жуковском был проведен летный эксперимент с участием опытных летчиков-испытателей.

Жертвами авиакатастрофы под Ярославлем стали 44 человека. Погиб основной состав хоккейной команды «Локомотив» и члены экипажа самолета Як-42. В результате крушения лайнера выжить удалось бортинженеру Александру Сизову.