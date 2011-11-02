Глава МВД Рашид Нургалиев считает переаттестацию объективной

Глава МВД РФ Рашид Нургалиев категорически опроверг утверждения, что внеочередная переаттестация в органах внутренних прошла формально. Как рассказал Нургалиев, учитывая, что переаттестовать более миллиона сотрудников в установленные сроки сложно, его подчиненные готовили соответствующие материалы заранее.

По словам главы ведомства, к моменту начала аттестации в МВД был создан необходимый массив данных. Нургалиев подчеркнул, что для всестороннего и объективного изучения представляемых на рассмотрение кандидатур для работы в полиции, в том числе антикоррупционной составляющей, помимо сотрудников подразделений собственной безопасности МВД, привлекались специалисты из ФСБ, прокуратуры, СК РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу, передает Интерфакс.

Глава МВД рассказал, что в состав аттестационных комиссий входили представители общественных советов, ветеранских организаций, а на региональном уровне задействовался еще и ресурс координационных совещаний при главах субъектов. По мнению министра Нургалиева, такой подход позволил создать в ходе переаттестации условия, максимально исключающие субъективность и формализм.